AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

ANTALYA (AA) - AFAD'ın "Deprem Anı Ülke Tatbikatı", Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da gerçekleştirildi.

Antalya'da Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu'ndaki tatbikata Vali Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Tatbikat öncesi yurt bahçesinde AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma ekipmanları sergisi açıldı, katılımcılara bilgi verildi.

Vali Yazıcı, tatbikat sonrası yaptığı konuşmada, 12 Kasım 1999 depremini anmak ve farkındalık oluşturmak adına öğrencilerle tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Binalarda, kurumlarda, evlerde ve toplu bulunulan alanlarda tüm vatandaşlarla "çök, kapan, tutun" hareketleriyle basit ama olması gereken bir davranışta bulunulmasının hatırlatıldığını kaydeden Yazıcı, "12 Kasım benim açımdan çok üzücü, ben Düzceliyim. Biz 17 Ağustos'ta da depreme maruz kalmıştık, 12 Kasım'da yakınlarını kaybetmiş birisi olarak depremin ne tür etkiler bıraktığını çok acı yaşayarak bilenlerdenim. Uzun yıllar birçok akrabamda travmaların geçmediğini biliyorum. Dolayısıyla deprem konusunda binalarımızın depreme dayanıklı ve en az hasar alacak şekilde yapılması gerektiğinin altını çizmek isterim." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve her zaman hazırlıklı bulunmak gerektiğini ifade eden Yazıcı, "Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına da hazırlıklı olmamız gerekir. Bu konuda tüm halkımızın duyarlı olması için deprem tatbikatları yapmaya devam edeceğiz. Allah afetten korusun ama afet yaşamın bir gerçeği, buna hazırlıklı ve duyarlı olmak lazım." dedi.

- Muğla

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen tatbikata Vali Orhan Tavlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, emniyet ve jandarma personeli, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

AFAD yetkilileri, deprem anında yapılması gerekenler hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra ikazla birlikte "çök, kapan, tutun" hareketi yapıldı.

Tatbikat öncesi Emniyet Müdürlüğü bahçesinde AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma ekipmanları sergisi açıldı, jandarma ekipleri deprem çadırı kurdu.

Tatbikatın ardından Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Isparta

Isparta’da Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, Meydan AVM’deki tatbikata katıldı.

Saatler 18.57’yi gösterdiği sırada alışveriş merkezindeki tüm vatandaşlar tatbikata katıldı.

Tatbikat öncesi AFAD Müdürlüğü ekipleri, kurdukları standa gelen vatandaşlara tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Vali Baruş, geçmişte Türkiye’de büyük afetlerin yaşandığını hatırlattı.

Isparta’nın da deprem kuşağında yer aldığını belirten Baruş, depreme her an hazır olunması gerektiğini kaydetti.

- Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tatbikatta vatandaşlar, saat 18.57'de "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Meydanda AFAD, itfaiye, Kızılay ve çeşitli arama kurtarma dernekleri stant açtı.

Vali Ali Arslantaş ve beraberindekiler, bir kafede "çök, kapan, tutun" hareketi yaparak tatbikata katıldı.

Daha sonra meydandaki stantları gezen Vali Arslantaş, gazetecilere, 1971'de Burdur'un büyük bir deprem yaşadığını anımsatarak, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerde meydana gelen mal ve can kayıplarını önleyebilecek imkana sahip olduklarını belirten Arslantaş, "Gezdiğimiz stantlarda devletimizin arama kurtarma noktasında ulaşmış olduğu seviyeyi gördük. Artık derin suda arama yapabilen kameralı robotlarımız var. 40, 50, 60 tonu kaldıran aparatlarımız var. Artık bir afet meydana geldiğinde 'Sesimi duyan yok mu?' feryadının olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

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