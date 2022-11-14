Alanya'da bir kişi kaldığı odada ölü bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 27 yaşındaki kişi kaldığı odada ölü bulundu.

Alanya Otogarı'nda bir berber dükkanın üst katındaki odada kalan Ahmet Nergiz'in (27) hareketsiz yattığını fark eden arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Nergiz'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekibinin odada yaptığı incelemede, pet şişe içerisinde sahte olduğu değerlendirilen içki bulunduğu belirtildi.

Nergiz'in cenazesi, Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

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