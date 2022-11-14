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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

46 yıl sonra açılan Maraş'a Türkiye'den daha çok turist bekleniyor

AA

46 yıl sonra açılan Maraş'a Türkiye'den daha çok turist bekleniyor

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dünyanın dört bir yanından turist çeken Maraş'ı, Türkiye'den beklediklerinden daha az kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Ataoğlu, turizm fuarına katılmak için geldiği Antalya'da AA muhabirine, Gazimağusa bölgesinde yer alan ve 46 yılın ardından 2020'de kademeli olarak açılan Maraş'ın, KKTC'nin turizm potansiyelini daha da artırdığını söyledi.

Maraş'a açıldığı yıl ciddi sayıda turist beklediklerini ancak küresel salgın nedeniyle bunun gerçekleşmediğini aktaran Ataoğlu, salgın sonrası önemli bir turizm hareketliliği yaşandığını kaydetti.

Bölgenin tarihiyle, geçmişiyle, sahilleriyle, parklarıyla uluslararası bir üne sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, "Maraş'ın uzun yıllar kapalı kalması ciddi merak uyandırıyor, şu anda dünyanın her yerinden ciddi rağbet var. KKTC'nin turizmine de pozitif yansıması oldu. Her yerden turist çekiyoruz." dedi.

Ataoğlu, Maraş'a gelenlerin hem tarihi dokuyu görebildiklerini hem de kumsalında yürüyüp, sahilinde denize girebildiklerini anlattı.

Maraş'a önemli yatırımlar yapıldığını belirten Ataoğlu, bölgenin alışveriş, bisiklet kiralama noktalarıyla turizme daha elverişli hale getirildiğini kaydetti.

Başkent Lefkoşa'daki yeni Ercan Havalimanı'nın turizm hareketliliğini daha da artıracağına işaret eden Ataoğlu, "Yeni havalimanının açılması demek uçak bilet fiyatlarının istenilen noktaya ulaşabilmesi ve daha çok turistin gelmesi demek." ifadesini kullandı.

- "Türkiye ile iş birliği içindeyiz"

Turizmden daha fazla pay alabilmek için Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Ataoğlu, turizmde yatak sayısının artırılması noktasında Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcıların ortak çalışmaları bulunduğunu bildirdi.

Tanıtım filmi hazırladıklarını aktaran Ataoğlu, özellikle gelecek yıldan itibaren daha fazla turisti KKTC'de konuk etmeyi planladıklarını kaydetti.

Ataoğlu, Türkiye'den gelen turistlerin bekledikleri kadar olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha fazla Türk turisti KKTC'de görmek istiyoruz. Anavatanımızdan KKTC'ye gelen kardeşlerimize baktığımızda nüfusa oranla rakamın çok düşük olduğunu görüyoruz, bu da bizi üzüyor. KKTC'de yaşayan kardeşlerimiz Anadolu'nun bağrından kopup, gelmiş Kıbrıslı Türkler. Onun için Türkiye'de yaşayan herkesin Maraş başta olmak üzere KKTC'yi ziyaret etmelerini, güzelliklerini yaşamalarını istiyoruz."

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