Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı sanıklarının yargılanmasına devam edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan sanık ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Onur D. ve arkadaşı Ramazan A, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ayfer D. ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tekerlekli sandalye ile geldiği adliye önünde silahla ateş eden sanık Onur D, savunmasında, silahı tuvalette bulduğunu iddia etti.

Olayda Onur D'ye yardım ettiği iddia edilen sanık Ramazan A. ise arkadaşı Onur D'de silah olup olmadığını bilmediğini ileri sürdü.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Onur D. ve Ramazan A'nın "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Onur D'nin "ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçun da cezalandırılmasını istenen mütalaada, Ramazan A'nın "ruhsatsız silah satın alma ve bulundurma" ve Onur D'nin annesi Ayfer D'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından beraatı talep edildi.



- Olay

Serik ilçesinde 30 Aralık 2021'de Güllü A. (25), ailesiyle yaşadığı eve gelen eski eşi Onur D'nin (25) açtığı ateşle yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Olayla ilgili 5 Nisan'da Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması sonrası adliye çıkışında, tekerlekli sandalyedeki Onur D, eski eşi Güllü A. babası Süleyman A, kardeşi Bilal A. ve Kübra A'ya ateş açması sonucu Bilal A. ayağından yaralanmıştı.



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