Antalya'da sahte içki ürettiği öne sürülen zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde, aracında sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükkum Mahallesi Kumdağı mevkisinde park halinde bulunan araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada sahte içki üretiminde kullanılan beşer litrelik 5 bidon etil alkol, 4 viski kiti ve anason yağı olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

Aracın sahibi M.O. gözaltına alındı.

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