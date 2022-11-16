Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl bin yaban hayvanı tedavi edildi

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ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl içinde ateşli silah yaralanması, elektrik tellerine çarpma, araç çarpması ve tarım ilaçlarından zehirlenme gibi nedenlerle getirilen bin yabani hayvan tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğaya salındı.

Barındırdığı 125 türden bin 535 hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaban hayvanları için bir çeşit klinik görevi görüyor.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında doğal yaşam parkında yaralı ve hasta yaban hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Hayvanat bahçesindeki klinikte bu yıl yaklaşık bin hayvan tedavi edildi. Bu hayvanlar arasında ise en fazla kuşlar ile kara yoluna sık sık çıkan tilkiler yer alıyor.

Otomobil çarpması sonucu kanatlarında kırık oluşan doğan ve peçeli baykuşa, klinikte yapılan müdahale AA ekiplerince görüntülendi.

İki hayvan tedavilerinin ardından bir süre rehabilitasyonları için büyük kafeslere konulacak ardından uçma antrenmanları yaptıktan sonra yaban hayatına bırakılacak.

Kliniğe yavruyken yaralı halde getirilen ve tedavisi tamamlanan tilki de rehabilitasyon süreci için kafese alındı.

- "Dönemeyecek olanlar ailemizin parçası oluyor"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanat bahçelerinin aynı zamanda yaban hayatına büyük katkıları olduğunu söyledi.

Klinik gibi çalıştıklarını ifade eden Arsun, "Antalya havzası yaban hayatı açısından çok zengin. Maalesef çok fazla yaralı yaban hayvanımız oluyor. Özellikle ateşli silah yaralanmaları, otomobil çarpmaları, elektrik tellerine çarpma ve tarım ilaçları ile zehirlenme nedeniyle yaban hayvanları kliniğimize geliyor. Tedavilerinin ardından doğaya salıyoruz ancak dönemeyecek olanlar ailemizin bir parçası oluyor." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Yaban Hayatı Merkezinden 2 mısır akbabası geldiğini dile getiren Arsun, şunları anlattı:

"Tedavi süreçleri bitti. Uçuş kafeslerimizde doğaya dönecekleri günü bekliyorlar. Beyaz olan akbaba her iki bacağında kırık olduğu için bizimle kalacak, siyah olanı doğaya bırakacağız. Yaralı hayvanlar için un kurdu ile morio kurdu üretiyoruz. Protein açısından zengin olan bu kurtları hayvanların iyileştirme sürecinde yem olarak kullanıyoruz. Kurtları çeşitli yiyeceklerin içerisine koyarak bulup yemelerini sağlıyoruz. Böylece yaban hayvanlarının zihinlerini çalıştırarak yiyecek aramalarını sağlıyoruz."

Arsun, ayrıca hayvanat bahçesinde 5 gün önce dünyaya gelen sıpanın da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.





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