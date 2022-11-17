Antalya'da 8 aracın karıştığı kazada sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Antalya-Alanya kara yolu Gedik Kavşağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 ACL 488 hafif ticari aracın hareket halindeyken yavaşlaması sonucu, aynı yönde ilerleyen bir midübüs ile 7 otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.









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