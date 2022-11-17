Antalya'da merkezli 5 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 10 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya merkezli 5 ilde, dolandırıcılara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sahte ihalelerle dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.Ş, H.E, A.Ç, Y.İ, B.K, S.K, H.Z, İ.K, Y.E. ve B.K. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan yakalandı.



Zanlılardan, otel, belediye ile farklı kurumlara ait sahte ihale belgeleri ele geçirildi.



Bu kişilerden Y.E'nin, mağdurları etkilemek için kendine gönderdiği çiçekleri devlet büyükleri ve iş insanlarından geliyormuş gibi gösterip nüfuzlu görünmeye çalıştığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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