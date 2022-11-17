CW Enerji, Antalya'da bir fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali kurdu

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Antalya'da bir fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirerek fabrikanın enerji ihtiyacını güneşten sağlamasına katkıda bulundu.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, dünyada enerji verimliliği konusunun öneminin her geçen gün arttığını belirtti.

Geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hayatın büyük bir alanında enerji verimliliği sağlayacak çözümlerin üretilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Enerji verimliliğinin sağlanmasında güneş enerjisi önemli bir yere sahip. Dünyanın en temel enerji kaynağı güneş, aynı zamanda sürdürülebilir ve tükenmez bir kaynak. Güneş, insanlığın tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek enerjiye sahip ve bu kaynaktan daha fazla yararlanılarak enerji verimliliğine de katkı sağlanmış olur." dedi.

Son dönemde artan enerji ihtiyacı ve elektrik fiyatlarına gelen zamların firmalarda maliyetin artmasına neden olduğunu kaydeden Yılmaz, güneş enerjisi sayesinde enerji tüketimine ayrılan maliyetin azaltılarak tasarruf elde edilebileceğini vurguladı.

Hem ekonomik anlamda tasarruf elde etmek hem de geleceğe yatırım için firmaların güneş enerjisini daha fazla kullanmaya başladığını belirten Yılmaz, "Antalya'da faaliyet gösteren bir firma ile de el sıkıştık ve firmanın çatısını panellerimizle donattık. 1362,59 kWp gücündeki güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerjisi santrali ile firma yılda yaklaşık 133 ağacı kurtaracak ve yaklaşık 883 kilogram karbondioksit eş değeri kadar emisyonun önüne geçecek." diye konuştu.

GES kurulumu, kurulum sonrası teknik bakım ve onarım hizmetleri ile firmaların yanında olduklarını ifade eden Yılmaz, yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projelere imza atmaya devam edeceklerini aktardı.

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