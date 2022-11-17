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TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Antalya'da seyahat acenteleri temsilcileriyle buluştu

AA

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Antalya'da seyahat acenteleri temsilcileriyle buluştu

ANTALYA (AA) - Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Değişim Yeniden" sloganıyla Antalya'da acente temsilcileriyle bir araya geldi.

Bağlıkaya, Kundu Turizm Merkezi'nde farklı illerden gelen acente temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Büyük Antalya Buluşması"ndaki konuşmasında, TÜRSAB olarak bir ve birlik olmanın her zamankinden daha önem taşıdığı günlerde olduklarını söyledi.

Birlik içinde oldukları sürece kendilerini yok etmek, bölmek ve dağıtmak isteyenlerin amaçlarına ulaşamayacağını belirten Bağlıkaya, "Bugün turizmin başkenti Antalya'da verdiğimiz birlik mesajını 26-27 Kasım'da İstanbul'daki genel kurulumuzda ülkenin dört bir yanından gelecek seyahat acenteleri olarak hep birlikte bir kez daha vereceğiz." dedi.

Son üç yıllık dönemde turizm sektörünün çok zorlu süreçleri geride bıraktığını dile getiren Bağlıkaya, turizm tarihinin en büyük krizleri ile karşı karşıya kalmasına rağmen TÜRSAB olarak sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını ifade etti.

Ülkenin yarınları için çalışmaya, turizmi ülkenin her köşesinde hareketli tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Bir yandan elimizde çanta fuar fuar ülkemizin her köşesine turist getirmek için çalışırken, diğer yandan da operasyonlarımızı bin bir fedakarlıkla sürdürüyoruz. Biz böyle çalışıp dünyanın her köşesinde var olurken, getirdiğimiz turistleri yatırdığımız oteller, taşıdığımız uçaklar, uçakların indiği havaalanları, yemek yedirdiğimiz restoranlar bizim getirdiğimiz turistlerle kazanırken bazıları bizim işlevimizi yok saymak için tüm gücü ve imkanları ile çalışıyor. Ama yine de mesleğimizi savunmaktan, doğruları söylemekten bizi vazgeçiremediler. Sizler böyle arkamızda olduğunuz sürece de vazgeçiremeyecekler. Seyahat acentesi, tur operatörü olmadan turizm olmaz, olamaz. Bu gerçeği bıkmadan, usanmadan anlatmak zorundayız."

Bağlıkaya, turizmi sadece otele gelen turistlerden ibaret gören anlayışla sonuna kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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