Antalya'nın doğu ilçeleri için sel ve taşkın uyarısı

ANTALYA (AA) - Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, doğu ilçelerinde dar alanda kısa sürede yoğun miktarda gerçekleşmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel ve taşkınların oluşabileceğini söyledi.

Gültekin, AA muhabirine, Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın yurdu etkisi altına aldığını belirtti.

Yağışlı havanın dün Antalya'da yer yer etkili olduğunu hatırlatan Gültekin, "Yağışlı havanının bugün kent merkezinde ve doğusunda etkili olmasını bekliyoruz. Kent merkezindeki yağış akşam saatlerinde yer yer etkisini arttırabilir. Merkezde 10 kilogramın üzerinde bir yağış öngörüyoruz. Yağışlı sistem yarın doğu kesimlerde Serik ve Alanya ilçeleri arasında etkisini gösterecek. Doğu ilçelerinde 20 kilogramın üzerinde yağışlar bırakacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yağışlı havanın Antalya'nın doğusunda daha etkili olacağını düşündüklerini aktaran Gültekin, "Yarın dar alanda kısa sürede gerçekleşecek yoğun miktardaki yağışlar nedeniyle doğu ilçelerde yer yer sıkıntılar yaşanabilir. Ufak sel ve taşkınlar olabilir. Bu bölgeler dışında geniş alanda bir etki bırakmasını beklemiyoruz." diye konuştu.

Gültekin, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri olan gündüz saatlerinde 22 ila 23 derece, gece ise 15 ila 17 derece arasında seyredeceği bilgisini verdi.

- Antalya'da gelecek hafta yeni bir yağışlı sistem bekleniyor

Yağışlı havanın yarın öğleden sonra etkisini kaybedeceğini vurgulayan Gültekin, şunları kaydetti:

"Ancak 22 Kasım'dan itibaren yeni bir yağışlı sistem bekliyoruz. Daha serin ve yağışın fazla olduğu bir sitemin etkisine girilecek. Bu sistemde de rüzgar ve fırtınadan bahsetmiyoruz ama sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Haftaya sıcaklıklar 18 dereceye kadar düşebilir. Bu da sıcaklıklarda 4 ila 5 derecelik bir düşüş anlamına gelir."

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