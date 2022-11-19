Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Antalya'da esnafı ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Özdağ, partisinin il başkanlığında bir araya geldiği gazetecilere, Antalya'da ağır bir demografik değişim yaşandığını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Antalya'ya çok fazla göç gerçekleştiğini kaydeden Özdağ, vatandaşların göç nedeniyle artan kiraları ödemekte zorlandığını ifade etti.

Zafer Partisi olarak Türk halkının ekonomik refahını ve güvenliğini etkileyen dünyanın neresinden olursa olsun her türlü göçe karşı olduklarını ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Turist olarak gelsin, ülkemizde kalsın, tatillerini yapsın, turistik yerleri gezsinler biz de onları en iyi şekilde ağırlayalım ama ülkemizde kalıcı halde yerleşmeyi düşünmelerini ve Türk halkının refahını, huzurunu olumsuz şekilde etkilemelerini asla istemiyoruz. Ülkeleri barışa kavuştuğunda, vatanlarına döndükten sonra onları ülkemize turist olarak bekleriz. Suriyelileri de vatanlarına döndükten sonra Türkiye'ye turist olarak beklediğimiz gibi."

Özdağ daha sonra Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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