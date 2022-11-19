DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manavgat'ta esnafı ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Antalya'daki programları kapsamında Manavgat'a gelen Uysal, partisinin ilçe binasında partililerle buluştu.

Uysal, 6'lı masanın partilerinin ev sahipliğinde 28 Kasım'da bir araya geleceğini aktararak, "28 Şubat'ta açıkladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifimizi, Anayasa boyutuyla hangi maddelerinde düzenlemeler yapacağımız çalışmayı da farklı bir programla inşallah kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soru üzerine Uysal, bunun bir zamanlama ve strateji meselesi olduğunu belirtti.

Uysal, "Seçim takvimi açıklandığı zamanla beraber bu aday meselesi de Türkiye'de büyük bir mutabakatla kamuoyuyla paylaşılır düşüncesindeyim. Bizim iddiamız sadece aday değil, adayla beraber bu yükü taşıyacak milletin, milli güvenlikten teröre, ekonomiden eğitime pek çok politika sahasında riski yönetecek, geleceğini şekillendirecek, kadro derinliğine sahip bir kadro portresini de milletimizle buluşturmaktır." diye konuştu.

Uysal, son yapılan toplantıda kamuoyuna açıklandığı gibi 6'lı masanın genişlemesinin gündemlerinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra Atatürk Caddesi ve İbrahim Sözen Caddesi ile cumartesi pazarında esnafı ziyaret eden Uysal, vatandaşlarla sohbet etti.

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