Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

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ANTALYA (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Serik'teki Çınaraltı Meydanı'nda partilileriyle buluşan Özdağ ardından Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

Özdağ, parti olarak Türk halkının ekonomik refahını ve güvenliğini etkileyen her türlü göçe karşı olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Zafer Partisi olarak iktidara gelirsek sığınmacıları ülkelerine göndereceğiz. Geçenlerde Kemal Kılıçdaroğlu Kilis'e gitti. 'Burada sınıflar çok dolu, Suriyeli öğrencilerle Türk öğrenciler birbirlerini anlamıyorlar' denilince, 'tamam' dedi. 'Biz Kilis'e 11 okul daha yapacağız' dedi. Biz 11 okul yapmayacağız, Suriyelileri memleketlerine gönderip mevcut okullarla devam edeceğiz. Çözüm bu, aradaki fark bu. Suriye'de iç savaş bitti. Ekonomik nedenlerle burada kalıyorlar."

Daha sonra partisinin Manavgat ilçe başkanlığı binasının açılışını yapan Özdağ, toplumda 6'lı masanın "altın günleri" kadar heyecan uyandırmadığını söyleyerek, "Kendi adaylarını belirlemeden Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını belirlediler." dedi.

Alanya'da da partisinin ilçe binasının açılışını yapan Özdağ, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

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