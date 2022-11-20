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DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Alanya ilçe kongresine katıldı

AA

DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Alanya ilçe kongresine katıldı

ANTALYA (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Alanya ilçe teşkilat kongresine katıldı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) konferans salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Uysal, kongrede yaptığı konuşmada, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kılıç Harekatı"nın devam ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Uysal, "Bu vatan toprağını, kendimizden sonra gelen nesillere eksiksiz aktarmak için mücadele veren tüm askerlerimize, güvenlik güçlerimize, polislerimize bir kez daha ayaklarına taş değmesin, Allah yardımcıları olsun diyoruz." dedi.

Milletin aslan payını aldığı bir Türkiye ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Uysal, şunları söyledi:

"Seçimin sıcak atmosferine kadar projektörlerin altında, deyim yerindeyse stadın içinde koşulacak son eşiğine varıncaya kadar, Anadolu’nun her noktasında hakkı tutup kaldırmak, problemleri kalbinden yakalayarak millet önünde ifade etmek için milletimizin kürsülerini azami sesle değerlendireceğiz. Allah hepimizin yolunu açık etsin." diye konuştu.

Uysal, kongrede DP Alanya İlçe Başkanlığına seçilen Hilmi Lök ve ekibine başarılar diledi.

Uysal ve beraberindeki heyet daha sonra ilçe teşkilatının açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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