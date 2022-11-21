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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen ve iki gün süren "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2022” sona erdi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu ve World Dance Sport Federation (WDSF) tarafından düzenlenen "Uluslararası Dans Yarışması Haydarpasha Open 2022”, Haydarpasha Palace Otel'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen "World Dance Sport Federation Yarışması"nda 15 ülkeden yaklaşık 300 dansçı, farklı yaş gruplarında, jüri önünde en yüksek puanı alabilmek için yeteneklerini sergiledi.

Yarışma sonunda yetişkinler de Vladyslav Tsykhanovskyi-Veronika Tsikhanovska çifti birinciliği, Yuriy Bilozor-Uliana Pshyk ikinciliği, Justin Lauer-Rita Schumchin üçüncülüğü elde etti.

Gençlerde ise Umut Yaman-Duru Nehir Gayretli çifti, miniklerde de Demir Aydın Günbeyi-Lila Nisa Sonay birinciliği elde etti.

Yarışma sonunca dereceye girenlere kupa ve madalyaları törenle verildi.

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