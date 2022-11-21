Antalyaspor, Gabon, Gine Bissau ve Nijer milli takımlarına ev sahipliği yaptı

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ATALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında kamp için Antalya'yı tercih eden Gabon, Gine Bissau ve Nijer milli takımlarına tesislerinin kapısını açtı.

Kırmızı-beyazlı kulübün Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama departmanının girişimleri ile üç ülkenin milli takımları, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlık maçları oynadı.

İlk müsabakada Gabon, Gine Bissau'yu 3-1 mağlup etti. İkinci karşılaşmada da Gabon, Nijer'i aynı skorla yendi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Böylelikle Antalyaspor olarak 3 Afrika ülkesinin milli takımını tesislerimizde misafir ederek organizasyonumuzu tamamladık. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri bundan sonra da gerek milli takımların gerek kulüp takımlarının A ve genç yaş kategorilerinin hazırlıklarına ev sahipliği yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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