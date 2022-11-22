Antalya'da muz bahçesinde esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçesinde esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

T.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine, Beyobası Mahallesi orman kampı mevkisinde, şüphelinin muz bahçesinde yapılan aramada 640 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli T.Y, gözaltına alındı.





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