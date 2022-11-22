Eşarj ve Kadoil'den 50 ilde 100 yüksek performanslı şarj cihazı kurulumu için iş birliği

ANTALYA (AA) - Eşarj ve Kadoil, 50 ilde 100 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurulması hedefiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

İş birliği anlaşması, Türkiye Enerji Zirvesi sırasında düzenlenen törende imzalandı.

Anlaşma kapsamında, Enerjisa Enerji'nin yüzde 94 çoğunluk hisselerine sahip olduğu Eşarj, akaryakıt dağıtım şirketi Kadoil ile Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonu ağını genişletecek.

İş birliğiyle, Eşarj'ın Türkiye'nin 81 ilinde 1000'in üzerinde yüksek hızlı şarj istasyonu hedefine uygun olarak, 50 ilde 100 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurulması hedefleniyor.

Eşarj ve Kadoil iş birliğinde kurulacak tüm istasyonlar yüksek hızlı (DC) olarak hizmet sağlayacak. Bu istasyonlarla elektrikli araç kullanıcıları bataryalarını 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaştırabilecek.

Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, iş birliğine ilişkin, "Türkiye'nin ilk elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj olarak ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluklarımız var. Müşterilerimizin hiçbir tereddüt yaşamadan elektrikli araç kullanımına yönelmesini sağlamak, kesintisiz ve konforlu yolculuk için onların yanında yer almak bizim için çok önemli. Bu noktada elektrikli araç ekosistemine dahil olmak isteyen her paydaşla iş birliğini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pınar bu doğrultuda öncü ve kapsayıcı bir şirket olarak gördükleri Kadoil ile bu iş birliğine imza atmaktan son derece memnun olduklarını belirtti.

Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı Nergiz Kadooğlu Çifçi ise Eşarj ve Kadoil dünyada büyük bir değişim yaşandığını, yeni mobilite ve elektrifikasyonun hayatın bir parçası olmaya başladığını ifade etti.

Yaygın bir şarj istasyonu altyapısının kurulmasının bu değişimin olmazsa olmazı olduğunu aktaran Çifçi, şunları kaydetti:

"Kadoil olarak, bu yeni geleceğe uyum sağlamak ve mevcut yatırımlar da göz önüne alındığında, şarj istasyon alt yapısı için akaryakıt istasyonlarının tercih edileceğine inanıyoruz. Geleceği kurgularken, son 100 yılda akaryakıtla çalışan araçlar için kurduğumuz, milyarlarca dolar yatırdığımız altyapıya sahip, 150 binden fazla çalışana istihdam sağlayan sektörümüz öne çıkacaktır. Bu kapsamda sektörün en hızlı büyüyen ve en değerli markalarından Eşarj ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu projenin yaygınlaşması ile tüm elektrikli araç sahibi misafirlerimize Kadoil güvencesinde hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu iş birliğinin iki şirket, bayilerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

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