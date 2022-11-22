Antalya'da "Gilevgi sarımsağı"na coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesi Özdemir Mahallesinde yetiştirilen "Gilevgi sarımsağı"nın dikimi yaygınlaştırılacak.

Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, eskiden "Gilevgi" olarak adlandırılan Özdemir Mahallesinde yaklaşık 100 yıldır yöreye özgü yetişen sarımsağın yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Bir baş sarımsakta 8-10 dişlik verimi, aroması, lezzeti ve dayanıklılığı ile öne çıkan Gilevgi sarımsağı, Antalya genelindeki pazarlarda tercih ediliyor. Önceleri yaklaşık 300 dönüm araziye dikimi ile sınırlı kalan bu sarımsak türünün tarımı, DSİ'nin bölgedeki Özdemir Göleti'ni hizmete alması ve sulama imkanlarının sağlanması ile arttı.

Elmalı ilçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, gazetecilere, Gilevgi sarımsağının "ekilen altın" olarak nitelendiğini söyledi.

Bu sarımsağın bölgede yaygınlaştırılması için çalışma yürüttüklerini bildiren Boğatimur, "Keskin, mis gibi aroması olan değerli sarımsakları toprağın kalbine sevgiyle bıraktık. İki çiftçimizin tarlasına imece usulü sarımsak diktik. Gilevgi sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesi alması için ilgili kurumlara müracaatımızı yapmaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarlasına Gilevgi sarımsağı dikilen çiftçilerden Ömer Aydın da ürünün markalaşmasını istediğini dile getirdi.

Aydın, "Bu sarımsak köyümüzde yıllardır dikilir. Antalya'da oldukça bilinen bir sarımsaktır. Pazarlarda vatandaşlarımız tarafından özellikle ismiyle tercih edilir. Bu ürünün bölgemizde yaygınlaşması, patent alması, coğrafi işaretle tescillenmesi sarımsağımızın ününü daha da arttıracaktır." dedi.

Antalya'da daha önceden de piyaz, kabak tatlısı, serpme börek, turunç kabuğu ve bergamot kabuğu reçeli coğrafi işaretle tescillenmişti.





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