Antalya'da hız kurallarını ihlal edilen 453 sürücüye ceza uygulandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da havadan ve karadan yapılan denetimlerde hız kurallarına uymayan 453 sürücüye para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerini arttırdı.

Helikopter ve dron destekli trafik kontrollerinde emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda denetimler yapıldı.

Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen ve 2 bin 661 aracın kontrol edildiği denetlemelerde, hız kurallarını ihlal eden 453 sürücüye para cezası uygulandı.

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