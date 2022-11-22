22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali 3 Aralık'ta başlayacak

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 3-11 Aralık'ta 22'nci kez sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde klasik müzik, caz ve Flamenko dünyasından birçok yıldız sahne alacak.

Almanya'nın performans sanatçılarından Stephan Weh ve Marcel Dorn'dan oluşan Pianotainment'ın eğlenceyi ve virtüözlüğü buluşturdukları dört el piyano gösterisi, 3 Aralık'ta yapılacak.

Müzik şöleni, 4 Aralık'ta piyanist Robert Lakatos'u, 7 Aralık'ta Tanini Trio'yu ve 9 Aralık'ta da şef Gints Glinka'nın yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrasının eşliğinde piyanist Evrim Turan'ı ağırlayacak.



Festival, 10 Aralık'ta eleştirmenler tarafından övgüyle söz edilen Diego Valdivia'nın ve 11 Aralık'ta ise piyano ikilisi Ufuk&Bahar Dördüncü'nün gösterileriyle devam edecek.

- "Şehrin en önemli markalarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın, turizmin yanında kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda, önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Uluslararası Piyano Festivali'nin de bu anlamda büyük bir güç olduğunu kaydeden Böcek, şu ifadeleri kullandı:



"Antalya'mızın en önemli kültür sanat etkinliklerinden olan piyano festivali, şehrimizin uluslararası alandaki en önemli markalarından biridir. Bu değerli markamızı, her geçen yıl daha güçlü bir hale getirdiğimiz için mutluyuz. Bu yıl da yine dünyaca ünlü sanatçıları şehrimizde ağırlayacağız ve müziğin kalbi bir kez daha sanat şehri Antalya'mızda atacak. Tüm sanatseverleri bekliyoruz."

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