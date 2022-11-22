Antalya'da bir kişiyi bıçakla öldürüldükleri iddia edilen 2 sanığa müebbet hapis

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanık müebbet hapse çarptırıldı.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Y. ve Serdar T, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Serdar T, böyle bir durumun olmasını istemediğini belirterek, "İsteyerek, öldürme amaçlı yapmadık. Pişmanım. Hayatımız bitti." dedi.

Sanık Mehmet Y. ise olayı tasarlayarak gerçekleştirmediklerini iddia etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her iki sanığa, Hayrettin Avağ'ı öldürdükleri için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verdi. Heyet, ayrıca Behiye T'ye yönelik eylemlerinden dolayı "yaralama" suçundan 6'şar ay hapis verdiği sanıkların cezasında herhangi bir indirime gitmedi.



Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde 12 Şubat 2022'de gerçekleşen olayda, Behiye T. (41) ve birlikte yaşadığı Hayrettin Avağ'ın (45) evine gelen kadının oğlu Mehmet Y. (24) ile yeğeni Serdar T. (32) arasında tartışma çıkmıştı.



Tartışmada Avağ'ı bıçaklayarak öldürdükleri, Behiye T'yi de yaraladıkları belirtilen Mehmet Y. ile Serdar T. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.