Antalya'da Atatürk büstüne zarar veren zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Kepez'deki bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne zarar verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kanal Mahallesi'nde okul bahçesindeki büste zarar verildiğine ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine konuya ilişkin derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aynı gün nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından okul müdürünün ifadesinin alındığı kaydedilen açıklamada, "Görgü tespit tutanağı düzenlenmesi ve adli tahkikat yapılması yönünde talimat verildi. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda fail yakalanarak gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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