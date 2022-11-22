Antalya'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Finike-Elmalı kara yolu Yalnız Mahallesi'nde S.E. idaresindeki 07 V 7065 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.B'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı E.B'yi ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralı E.B, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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