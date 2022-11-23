Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası açılış töreniyle başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyona, 750 sporcu katılıyor.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, 5 ülkeyle başladıkları organizasyonun altıncısını 33 ülkeden sporcularla gerçekleştirdiklerini, gelecek yıllarda yaklaşık 100 ülke potansiyeline ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tüm sporculara başarı dileyen IFMA Asbaşkanı Rafal Szlachta da EMF ve Türkiye Muaythai Federasyonu ile başarılı projelere imza atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise çeşitli ülkelerden sporcuları Antalya'da misafir etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Büyük kadınlar ve erkekler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek kupa, 27 Kasım Pazar günü sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.