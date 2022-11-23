Antalya'da adliye çalışanları resim sergisi açtı

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ANTALYA (AA) - Adalet Bakanlığının "Cumhuriyet'in 100’üncü yıl etkinlikleri" kapsamında Antalya'da açılan resim sergisinde, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile bazı savcı ve hakimler resim yaptı.

Zafer Koç, Antalya Adliyesi bahçesinde gerçekleşen etkinlikte, bakanlıkça "Personelin Sesi, Adaletin Nefesi" mottosuyla düzenlenen bu programlarda tüm personelle temas halinde olacaklarını kaydetti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Sergide, Koç ile bazı savcı ve hakimler, tuvale resim yaptı.

Antalya Adliyesinde görev yapan 13 sanatçının 55 karma eserinin yer aldığı etkinliğe, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Soner Çiftçioğlu, Daire Başkanları Fatih Akkuzu ve Uğur Muslu, Hakimler Ergül Duyum, Ali Yılmaz ve Muhammed Safa Sevgili, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Evren Akbey, Hakim Hasan Bıyık, komisyon başkanları, hakim ve savcıların ile adalet personeli katıldı.



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