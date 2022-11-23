YK Enerji Genel Müdürü Dinç, rehabilitasyon ve verimlilik çalışmalarını anlattı:

ANTALYA (AA) - Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) Genel Müdürü Serhat Dinç, 280 milyon avroluk rehabilitasyonun ardından hem aynı kömürden çok daha fazla elektrik üretimi yapabildiklerini hem de baca gazı ve emisyonlarda Avrupa Birliği standartlarının altına inmeyi başardıklarını belirtti.

YK Enerjiden yapılan açıklamaya göre, Dinç, Antalya'da gerçekleştirilen 12. Türkiye Enerji Zirvesi kapsamında düzenlenen "Enerji Arz Güvenliğinde Yeni Nesil Termik Santrallerin Önemi" başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Dinç, oturumda, dünyada tamamen çevreye zararsız denebilecek bir enerji üretim yönteminin bulunmadığını, rehabilitasyon çalışmalarıyla termik santrallerin hem daha çevreci hem de verimli hale gelmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinde başlatılan rehabilitasyon ve verimlilik çalışmaları hakkında bilgi veren Dinç, şunları kaydetti:

"Santrallerimizde rehabilitasyona başlamadan önce uyguladığımız verimlilik çalışmalarıyla neredeyse 50 megavatlık bir HES'in ürettiği elektrik kadar üretimi artırdık. Yaptığımız 280 milyon avroluk rehabilitasyonun ardından da artık hem aynı kömürden çok daha fazla elektrik üretimi yapabiliyoruz hem de baca gazı ve emisyonlarda Avrupa Birliği standartlarının altına inmeyi başardık. Maden sahalarımızı rehabilite edip yeniden tarıma ve ormana kazandırıyoruz. Şu anda 22 bin 100 zeytin ağacımız ve yılda 40 ton zeytin elde ediyoruz. Bu, madencilik ve tarımın bir arada yapılabileceğinin çok önemli bir örneği." ​​​​​​​

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