Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da Vali Ersin Yazıcı başkanlığında "2022-2023 Yılı Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri Toplantısı" yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsiminde yaşamı olumsuz etkileyecek durumları engellemek ve trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Vali Yazıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, kış mevsiminin olumsuz yöndeki etkilerinin azaltılması ve aksaklıklara meydan vermemek için tam koordinasyon sağlanması gerektiğini söyledi.

Düzenli yapılan toplantılar kapsamında geçen yıl başarılı bir kış sezonu geçirdiklerini belirten Yazıcı,"Kara yolları trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın güven içinde seyahat edebilmeleri ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülmesi için bu toplantıları her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl başarılı bir kış mevsimi geçirdik. İnşallah bu yıl da iyi koordine olarak vatandaşlarımızın hiçbir mağduriyet yaşamaması için çok çalışacağız." diye konuştu.

Yazıcı, kentin iklim koşulları nedeniyle sadece belli noktalarında kış şartlarının etkili olduğunu belirterek, Akseki ve Konya yolu ile İbradı bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle çeşitli tedbirler alındığını hatırlattı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara ve yol kapanmalarına karşı koordinasyonun önemine değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"Emniyet, jandarma ve karayolları ekiplerimiz her zaman iyi koordine olmalı. Krizleri yönetmenin olmazsa olmazı iyi koordine olmak ve iyi iletişim kurmaktır. Ekiplerimizin koordinasyon ve iletişimi en üst düzeyde tutarak olumsuzluklara mahal vermeyeceğine yürekten inanıyorum. İlimizde bir olumsuzluk olduğunda hızlıca koordine olarak çalışmalarımızı hızlıca yapmalıyız. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak, güvenliğini sağlamak bizim görevimiz. Vatandaşımızı hiçbir hizmetten mahrum bırakmamalı, bekletmemeliyiz. 2022 yılında her hangi bir yolun saatlerce kapalı kalması hiçbir şekilde açıklanamaz. Sırf koordine olamadığımız için insanlarımızı mağdur etmeye hakkımız yok. Biz de bu motto ile tedbirlerimizi en iyi şekilde alıp çalışmalarımızı ona göre yürüteceğiz.”

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Karayolları 13. Bölge Müdürlüğünce alınan tedbirler ve kriz anında yapılacak çalışmalar hakkında sunumların gerçekleştirildiği toplantıya Vali Yazıcı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kaymakamlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, ilgili kurum müdürleri ve görevliler de katıldı.

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