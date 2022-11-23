Avrupa Masters Kulüplerarası Tenis Şampiyonası, Antalya'da sürüyor

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ANTALYA (AA) - Avrupa Masters Kulüplerarası Tenis Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Megasaray Tenis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tenis Birliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlediği organizasyona, 16 ülkedeki 81 kulüpten, 269'u erkek, 139'u kadın olmak üzere toplam 408 sporcu katılıyor.

Megasaray Tenis Akademisi'ndeki şampiyona, uzun yıllar İspanya'da organize edildi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki yıllık aranın ardından Antalya'da yapılıyor.

Bu yıl ilk defa Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) katılımcılara puan vereceği şampiyonada, 30-50 yaş arasındaki kategoriler 26 Kasım'a kadar, 55-75 yaş arasındaki kategoriler ise 28 Kasım-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye, organizasyonda 40 kulüp tarafından temsil ediliyor.

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