Tek kolunu kullanamayan depremzede kadın, uzuv nakliyle öne çıkan merkeze başvurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek kolunu kullanamayan depremzede kadın, uzuv nakliyle öne çıkan merkeze başvurdu

AA

Tek kolunu kullanamayan depremzede kadın, uzuv nakliyle öne çıkan merkeze başvurdu

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - İzmir depreminde 16 saat göçük altında kalarak sağ bacağını kaybeden ve tek kolunu kullanamayan Gülçin Aykut Soykan, uzuv nakliyle öne çıkan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme, kök hücre bağışında bulunduktan sonra evinin yakınında Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zeminindeki markette yakalanan Soykan, ilk iki katı çöken binadan ekiplerin 16 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Enkazda sağ bacağı ve kolu kolona sıkışan, yüzünde ciddi yaralar oluşan Soykan, Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki 3 aylık tedavinin ardından taburcu edildi.

Sağ bacağı tedavi sürecinde diz altından kesilen Soykan'a ağustosta hayırseverlerin destekleriyle alınan protez takıldı.

Kas ve tendonların zarar görmesi nedeniyle sağ kolunu kullanamayan ve İzmir'de bir süre fizik tedavi gören Soykan, çift kol nakillerinin yapıldığı Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Soykan, Türkiye'nin ilk çift kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibiyle görüştü. Özkan, gerekli tetkiklerin tamamlanması için hastaneye yatışı gerçekleştirilen Soykan'ı muayene etti.

Gülçin Aykut Soykan, AA muhabirine, deprem olduğunu tam anlayamadan iki, üç saniye içinde göçen binanın enkazında kaldığını hatırlattı.

Göçüğün altında 3 kişiden ses geldiğini ve Fadime Tolu'nun telefonu sayesinde dışarıyla iletişim kurarak kurtulduklarını belirten Soykan, şunları kaydetti:

"Depremden hepimiz çok etkilendik, hala tedavi görüyoruz. 5 Kasım'da yine deprem oldu, oturup ağladım. Dizlerimin bağı çözüldü, yürüyemedim. 'Bina yıkılırsa çocuğumu nasıl kurtarırım?' diye düşündüm. Düzce'de meydana gelen depremi duyunca çok üzüldüm. Her deprem haberinde aynı üzüntüyü, korkuyu yaşıyorum, dizlerim titriyor, kalbim duracak gibi oluyor. Yürüyemiyorum, ağlıyorum. Göçüğün altında 16 saat boyunca 'Bugün son günüm.' diye düşünmüştüm. 'Enkazdan çıkabilirsem de felç kalırım.' dedim çünkü hiç hareket edememiştim, ikiye katlanmıştım. Başım, kolum, bacaklarım komple sıkışmıştı. Üzerimizden insanların yürüdüğünü, iş makinelerinin gürültülerini duyuyorduk."

Yüzde 93 engelli olduğunu anlatan Soykan, sağ kolunu kullanamadığını, elinde uyuşukluk olduğunu, sürekli ağrı çektiğini dile getirdi.

- "Depremi yaşayanlar umudunu hiç kaybetmesin"

Sağlığına kavuşacağı günü hayal eden Soykan, şöyle devam etti:

"Buraya 'Kol naklim olabilir mi?' diye geldim ancak sadece çift kol nakli olabiliyormuş. Ömer hocama güveniyorum. Tetkiklerim yapılıyor, değerlendirme yapılacak. Depremden sonra bu kolumu hiç kullanamadım, tek elle yaşıyorum. Depremin izleri kolay kolay geçmiyor. O göçükten çıkabilmek mucizeydi. 1,5 ay yoğun bakımda kaldım, entübeydim ve hiç umut verilmemişti. Depremi yaşayanlar umudunu hiç kaybetmesin, hasarlı binalarda asla oturmasınlar."

- "Enkazda kalınan süre çok önemli"

Prof. Dr. Ömer Özkan da çok fazla hastanın kol nakli için merkeze başvurduğunu ancak bağışın çok az olduğunu belirtti.

Soykan'ın da nakil olmak istediğini anlatan Özkan, "Ezilmeye bağlı kollarında ciddi travması var. Kol nakli veya protez için uygun bir hasta değil, tıbbi olarak kolunu daha iyi kullanabilir mi diye ekip olarak değerlendiriyoruz. Yardımımız olabilir mi diye tetkiklerini yaptırıyoruz. Başka tedaviler için yatırdık. Tanı ve sonrasında yapılacaklar için çalışıyoruz." diye konuştu.

Çift kol nakli için her şeyi tamamlanmış kayıtta 40 hastanın, 100 civarında da aday olabilecek hastanın olduğunu bildiren Özkan, donör çıktığı anda nakil yapılabilecek her kan, yaş ve cinsiyet grubunda hazır bekleyen hastanın olduğunu anlattı.

Depreme karşı hazırlıklı olmak gerektiğini bildiren Özkan, şunları aktardı:

"Bu konularda bizlerin de ilk müdahaleyi nasıl yaparız diye hazırlıklı olmamız gerekiyor. Doktordan sağlık çalışanlarına herkesin, her kurumun üzerine düşeni hızlıca yapması gerekiyor. Enkazda kalınan süre çok önemli. Uzuv ezildiğinde, enkazdan çıktığında hemen nasıl müdahale edilecek bunlar çok önemli konular. İlk müdahaleyi herkese çok iyi anlatmamız gerekiyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "12. Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde konuştu: (2)
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "12. Uluslararası ...
(Görüntülü) BAKAN ERSOY: TURİZM GELİRLERİNDE 2019&#039;A ORANLA YÜZDE 14 ARTIŞ GÖSTERMEYİ BAŞARDIK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ERSOY: TURİZM GELİRLERİNDE ...
Antalya ormanlarındaki alageyikler fotokapana yansıdı
YEREL HABERLER Antalya ormanlarındaki alageyikler fotokapana yansıdı
Bakan Ersoy: Turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde ...
Antalya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da kaçak sigara ve sahte içki operasyonunda 7 ...
VIP araçla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
YEREL HABERLER VIP araçla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
(Görüntülü) ANTALYA&#039;NIN SAHİL KESİMLERİNDE &#039;SIVILAŞMA&#039; TEHLİKESİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'NIN SAHİL KESİMLERİNDE ...
(Görüntülü) VIP ARAÇLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI POLİSE TAKILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) VIP ARAÇLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI POLİSE ...
Antalya'nın sahil kesimlerinde 'sıvılaşma' tehlikesi
YEREL HABERLER Antalya'nın sahil kesimlerinde 'sıvılaşma' tehlikesi
Doğuştan engelli genç, para bisiklette başarıya protez bacaklarla ulaştı
YEREL HABERLER Doğuştan engelli genç, para bisiklette başarıya ...
(Görüntülü) ASPENDOS ARENA DAVASINDA MAHKEME ?TARLA? DEDİ, MÜLK SAHİBİ 7 MİLYONLUK TEKLİFİ REDDETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASPENDOS ARENA DAVASINDA MAHKEME ?TARLA? ...
Aspendos Arena davasında mahkeme `tarla´ dedi, mülk sahibi 7 milyonluk teklifi reddetti
YEREL HABERLER Aspendos Arena davasında mahkeme `tarla´ dedi, mülk ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Antalya Valisi Yazıcı, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı kabul etti:
YEREL HABERLER Antalya Valisi Yazıcı, Hollanda'nın Ankara ...
Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mesut Güner atandı
YEREL HABERLER Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. ...
Avrupa Masters Kulüplerarası Tenis Şampiyonası, Antalya'da sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Masters Kulüplerarası Tenis Şampiyonası, ...
Tarım fuarı Growtech, kapılarını açtı
YEREL HABERLER Tarım fuarı Growtech, kapılarını açtı
Antalya'da 10 işverene "Kadın Dostu İşletme" plaketi verildi
YEREL HABERLER Antalya'da 10 işverene "Kadın Dostu İşletme" plaketi ...
(Görüntülü) ATATÜRK BÜSTÜNE ZARAR VEREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATATÜRK BÜSTÜNE ZARAR VEREN ŞÜPHELİ ...
Antalya'da 22 ton 200 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 22 ton 200 litre kaçak içki ele geçirildi
Akdeniz Üniversitesinde kentsel yapılanma sorunu sempozyumu düzenlendi
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinde kentsel yapılanma sorunu ...
Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Antalya'da kış mevsimi trafik tedbirleri ...
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.