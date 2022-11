Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen program, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Programa, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, kaymakamlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin önemine değindi.

Öğretmenliğin büyük fedakarlıklar gerektirdiğini belirten Çalışkan, "Öğretmenlik mesleği yarınları kendinden tükenerek büyütmektir. Koca bir neslin damarlarında yer alan onur, sevgi, saygı ve insan olmaya dair alınan nefestir. Sadece vatan için şartlar ne olursa olsun mücadele etmektir. Zamansız ve mekansız hizmet etmektir. Ömür boyu öğrenci kalmak, öğretirken öğrenmektir." diye konuştu.

Bir ülkenin kalkınması için gereken yeniliklerin öncülerinin öğretmenler olduğunu vurgulayan Çalışkan, Türkiye'nin eğitimde fark yaratan öğretmenler sayesinde bir marka haline geldiğini aktardı.

Çalışkan, öğretmenlerin özverili çalışmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her seferinde söylüyorum. Antalya'da eğitimciler olarak bizler sizin sayenizde gerçekten çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Eğitime destek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz ama en büyük teşekkürüm, ülkesini çok seven bir eğitimci, yarınların asıl mimarı olan siz değerli öğretmenlerimizedir. Çocuklarımızın kanatlarına bilgisi ve fedakarlığı ile rüzgar olan kahraman öğretmenlerimizin gününü kutluyor, her birine şükranlarımı sunuyorum."

Öğretmen Emine Şeyda Kervan ise öğretmenlerin zorlu şartlar altında öğrencilere ışık olabilmek için çalıştıklarını anlattı.

Kervan, öğretmenler olarak kutsal gördükleri mesleklerini parlatıp, öğrencilerin geleceklerini aydınlatacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından, Vali Yazıcı emekli öğretmen Serpil Güllüoğlu ve Sinan Koç’a onur belgelerini verdi.



Program sonunda görevlerine başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

