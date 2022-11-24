Antalya'da muz seraları hortumda zarar gördü

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu.

Gündoğdu Mahallesi'nde oluşan hortum nedeniyle bazı seraların çatısı çöktü, muz ağaçları ve meyveler zarar gördü. Mahallede hortumda hasar oluşan seralarda ilçe tarım müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Sera sahibi Emrah Çalışkan, yaptığı açıklamada, 17 dönümlük serasının 7 dönümünde zarar olduğunu söyledi.

Çökme nedeniyle muz ağaçları ve meyvelerinin etkilendiğini ifade eden Çalışkan, "Hortum o kadar güçlüymüş ki seradaki kalın demirleri bile yerinden sökmüş. Her şeye yeniden başlayacağız. Seramızı tekrar kurup ağaçları yeniden dikeceğiz." diye konuştu.

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