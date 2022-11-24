Kaş Belediye Başkanı Ulutaş öğretmenleri ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenleri ziyaret etti.



Başkan Ulutaş, Kaş Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi, Ağullu Şehit Öğretmen Ali Boşgelmez İlk-Ortaokulu ve Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulunda görev yapan öğretmenlere ziyarette bulundu.



Ziyaretlerde öğretmenlere çiçek vererek günlerini kutlayan Ulutaş, öğretmenlerin kutsal bir görevi yerine getirdiklerini ifade ederek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi büyük emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimize saygılarımı sunuyorum. Onlara sağlık, mutluluk ve başarı temenni ediyorum. Bu görevi yaparken şehit olan öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." dedi.

Başkan Ulutaş’a ziyaretleri sırasında Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren eşlik etti.

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