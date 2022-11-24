Antalyaspor, 10 günlük iznin ardından yağmur altında çalıştı

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ANTALYA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada 10 gün izin yapan Fraport TAV Antalyaspor, çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

Isınma ve top kapma oyunuyla başlayan idman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

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