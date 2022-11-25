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Ticaret Bakanı Muş, Antalya'da TESKOMB'un toplantısına katıldı:

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için hazırlanan 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne ilişkin 15 milyar liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Muş, Antalya'da TESKOMB'un toplantısına katıldı:

ANTALYA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için hazırlanan 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne ilişkin 15 milyar liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirdi.

Muş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu belirtti.

Esnafın en çok finansmana ihtiyaç duyduğunu dile getiren Muş, AK Parti iktidarı döneminde esnafa gerekli desteğin sağlandığını ve daha fazla finansmanın daha ucuz maliyetle esnafla buluşturulduğunu söyledi. Salgın döneminde de imkanlar ölçüsünde kira, gelir kaybı, hibe gibi esnafa destekler verildiğini hatırlatan Muş, bunların amacının zor günlerde esnafın işini döndürecek imkanı sağlamak olduğunu kaydetti.

Bakan Muş, yeni dönem stratejilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programda belirleneceğini ve bununla ilgili hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

- 15 milyar lira hemen gönderilecek

Esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için Halk Bankası aracılığıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne değinen Muş, kredide faiz oranlarının yüzde 9,5'tan 7,5'a indirildiğini kaydetti. 100 milyar lira tutarındaki limitin de 4 ay içinde esnafa ulaştırılacağını aktaran Muş, şunları söyledi:

"Aralık ayına geldik, burada ilave finansmana ihtiyaç var. Bunun için de konuştuk, Halk Bankası da hazırlığını yaptı, 15 milyar lira hemen gönderilecek. Dolayısıyla pazartesi gününden itibaren bu kaynak sizlere gönderilmiş olacak. Siz de esnafa dağıtmaya başlayacaksınız. Geri kalanını da en fazla 4 ay içerisinde illerimize, ilçelerimize, kooperatiflerimize göndermiş olacağız. Siz de bu planlama içerisinde esnaf kardeşlerimize bunun ödemesini yaparsınız."

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın tecrübeli olduğunu ve Halkbank'ın da bugün Türkiye'nin en güçlü bankalarından biri olduğunu belirten Muş, banka ne kadar iyi bir noktaya taşınırsa esnafa da katkısının daha fazla olduğunu vurguladı. Muş, TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül'ün de esnafın daha fazla imkana kavuşması için büyük bir çaba harcadığını kaydetti.

- "Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik"

Hükümet olarak da hep esnaftan yana olduklarını ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esnaf sadece ticari anlamda değil, aynı zamanda sosyal bir görev de üstleniyor, bulunduğu bölgede, ilde, ilçede, mahallede itibar edilen insanlar. Bu açıdan bu yapımızı güçlendirerek, sürdüreceğiz. Yapacağımız düzenlemelerle, atacağımız adımlarla esnaf tarafında olacağımızı mutlaka bilmenizi isterim. Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü çok büyük bir aileyiz, kitleyiz. Dolayısıyla bu büyük aile Türkiye'nin sosyolojik anlamda da en önemli sigortalarından bir tanesi. Esnafın olduğu yerde sakinlik, huzur olur, kurallara riayet olur. Ama ne kadar zayıflarsa toplum içerisinde o zaman kuralsızlık daha fazla artar. Ekonomik fonksiyonun yanında böyle sosyal ve çok önemli fonksiyonu da var."

Muş, esnafın ahilik kültüründen geldiğini ve daima birbiriyle dayanışma içerisinde olduğunu kaydetti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da paketin esnafa hayırlı olmasını diledi.

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, esnaf ve sanatkarlar olarak bugüne kadar yaşadıkları her sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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