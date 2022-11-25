Antalya'da bariyerlere çarpan tırda yangın çıktı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacı Bayram Kaymaz idaresindeki 07 AJT 162 plakalı talaş yüklü tır, Türkler Mahallesi kara yolundaki bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından sürücü Kaymaz araçtan indi, tırda yangın çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Tırda kaza ve yangın nedeniyle hasar oluştu.

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