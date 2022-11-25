CW Enerji, Antalya'da bir fabrikanın çatısına güneş enerjisi santraliyle kapladı

ANTALYA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Antalya'da bir fabrikanın çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunu gerçekleştirerek fabrikanın enerji ihtiyacını güneşten sağlamasına katkıda bulundu.

CW Enerji Üst Yöneticisi Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, bugüne kadar birçok yatırımcıyı güneş enerji sistemleri ile tanıştırdıklarını belirtti.

GES yatırımcılarına işin her aşamasında kaliteli hizmet sağlamak adına alanında uzman bir kadro ile çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin dört bir noktasına güneş enerji santrali uygulamalarında bulunarak firmaların ihtiyacı olan elektriği kendilerinin üretmesine katkıda bulunuyoruz. Yerli ve milli bir Türk markası olarak ülkemizde tercih edilen lider güneş paneli üreticisiyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde faaliyet gösteren firmalar, kurdukları güneş enerji panelleri ile sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunduklarını kaydeden Yılmaz, bu sayede CW Enerji olarak dünya için oldukça önemli hale gelen temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamış olduklarının ve bununla gurur duyduklarının belirtti.

Daha fazla firmanın çatısını GES ile donatma ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve temiz bir çevre bırakma hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Yılmaz, şunları aktardı:

"Antalya'da bir firmanın daha çatısına güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Fabrikanın çatısına 4395,3 kWp gücünde güneş enerji santrali kurduk. Elde edilen yeşil enerji sayesinde firma yılda yaklaşık 2.818.722 kilogram karbon salınımının önüne geçiyor ve yılda 426 ağacın kurtarılmasına katkıda bulunuyor. Hem temiz hem de kesintisiz enerji elde etmek için güneş enerjisi büyük avantaja sahip. Bu avantajdan daha fazla firmanın yararlanması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz."

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