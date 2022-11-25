AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Bayar'dan kira fiyatlarına yönelik açıklama

ANTALYA (AA) - AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, artan kira fiyatlarının önüne geçilebilmesi için ilçedeki bazı hazine arazilerinin Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) devrine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Tayfun Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir Konyaaltı ilçesindeki kira fiyatlarında yükseliş yaşandığını anlattı.

Bu yükselişin önüne geçebilmek için AK Parti İl Teşkilatı olarak çeşitli çalışmalar başlattıklarını belirten Bayar, "Konyaaltı ilçesi zengin bölgesi olarak düşünüyor olabilir. Ancak burada her düzeyde vatandaşımız yaşıyor. Burada kira artışları çok fazla olduğu için çalışmalarımızda özellikle fiyat düzeyini standartlaştırmayı amaçladık. Konyaaltı ilçesinde bulunan hazine arazileriyle alakalı bir çalışma başlattık. Bölgemizdeki hazineye ait alanlarının yerlerini belirledik." diye konuştu.

Bayar, hazine arazileri üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirildiğini dile getirdi.





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