Antalya'da aranan 47 hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 47 hükümlü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ve ilçelerinde aranması bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, 58 ekip 134 personelin katılımıyla daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "kasten yaralama, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, tehdit ve hakaret" gibi suçlardan aranma kararı bulunan 47 hükümlü yakalandı.

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