Antalya'da kumar operasyonunda 3 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iş yerlerinde kumar oynattığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı, oynayan 20 kişiye ise para cezası uygulandı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.



Ekiplerin iş yerlerine düzenlediği operasyonda iskambil kağıtlarına ve bir miktar paraya el konuldu.



İş yeri sahipleri U.K, K.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.



İş yerlerinde kumar oynayan 20 kişiye ise toplam 36 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.





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