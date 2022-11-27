Antalyaspor, hazırlıklarına devam etti

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde günü tek antrenmanla geçirdi.

Fitness salonunda çalışan Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kaleciler ise sahada çalıştı.

Antalyaspor, yarından itibaren çift antrenman programıyla çalışmalarına devam edecek.





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