Syedra Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık su sarnıçları turizme kazandırılacak

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ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesindeki Syedra Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık devasa su sarnıçları, kazı ve onarım çalışmaları sonrasında gezi güzergahına dahil edilecek.

Tarihi, milattan önce 9. yüzyıla kadar giden Seki Mahallesi'ndeki antik kentte 2019'da başlayan kazı çalışmalarında Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu eserleri gün yüzüne çıkartılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle geniş bir alanda çalışma yapılan antik kentte ziyaretçiler, ahşap yürüyüş yolları ve patika yollardan geçerek tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Sütunlu caddesi, vaftiz mağarası, hamamı, meclis binası ve son olarak keşfedilen, Herakles'in (Herkül) 12 görevinin betimlendiği yaklaşık 164 metrekare taban mozaiğiyle dikkati çeken Syedra, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzları ve sarnıçlarıyla da öne çıkıyor.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer, AA muhabirine, 3 yıldır süren kazılarda, arkeolojik anlamda çok önemli verilere ulaştıklarını ve çok özel eserleri ortaya çıkardıklarını söyledi.

Antik kentteki çalışmalarda çok sayıda sarnıçla karşılaştıklarını belirten Ergürer, "Sarnıçlar içme suyunun yanında tarım alanlarının sulanması amacıyla da kullanılmış. Günümüze kadar gelen her biri yaklaşık 13,5 metre uzunluğundaki 3 sarnıç, devasa yapılarıyla ön plana çıkıyor. Bu sarnıçlar, o zamanlar düzenlenen sistemle 2 bin yıldır akan yer altı sularıyla besleniyor. Sarnıçların zaman zaman yağmur suyuyla da beslendiğini biliyoruz." dedi.

- "Sanki günümüzde yapılmış gibi"

Kazı Başkanı Ergürer, zaman içerisinde sarnıçların su tutma özelliğini kaybettiğini, yağışların çok iyi olduğu dönemlerde sarnıçlardan birinin dolduğunu ifade etti.

Tonozları yıkılmasına rağmen kullanılabilir durumdaki sarnıçlarla ilgili çalışma yapacaklarını anlatan Ergürer, "Önümüzdeki dönemlerde sarnıçların çevresinde temizlik, iç kısmında da onarıma yönelik çalışmalara başlayacağız. Suyun aktığı bölgede de yeterli düzenleme yapılırsa daha fazla su birikecek." diye konuştu.

Ergürer, kazı ve onarım çalışmalarının ardından sarnıçların bulunduğu bölgeyi de gezi güzergahına dahil ederek ziyarete açacaklarını bildirdi.

Sarnıçların şaşırtıcı özelliklerinin bulunduğunu dile getiren Ergürer, şunları kaydetti:

"2 bin yıllık devasa sarnıçlar, sanki günümüzde yapılmış gibi. İç kısmındaki malzemeler modern bir sıva gibi görünüyor ama aslında antik dönem sıvası. Diğer sarnıçlardan farklı olarak su geçirmezliği, katkı malzemelerindeki ufak değişiklerle daha da artırılmış. Aslında kullandıkları malzemeler dere kumu, kireç kaymağı, mermer ve kiremit tozu. Diğerleriyle aynı ancak uygulamada farklılıklar var."

Ergürer, 2-3 katlı bina yüksekliğindeki antik yapıların çatı kısımlarının yıkılmış durumda olduğunu belirtti.

Sarnıçların geniş bir alanda destek olmadan inşa edildiğini vurgulayan Ergürer, "Bu yapılar, sadece antik dönemin tonoz mimarisiyle inşa edilmiş. Gerçekten o dönem için inanılmaz bir mimari karşımıza çıkıyor. Bölgede ve diğer gezdiğimiz antik kentlerde bu kadar büyük sarnıç görmedim. Buradakilere en yakın olanlar Termessos Antik Kenti'ndekiler. Termessos'taki sarnıçlar ve su sistemleri mimari olarak Syedra'dakilerden farklı." değerlendirmesinde bulundu.

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