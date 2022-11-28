Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satan, ticaretini yapan, nakleden kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Güney Yol Kontrol Noktası'nda M.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, araçta bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sürücü M.A. ile araçtaki S.A. ve M.O. gözaltına alındı.

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