Antalya'da çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı

Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor!

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Orta Mahalle'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, İbrahim Ş, Baykal D. ve Ramazan U. pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Ş, yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda park halindeki Serik Belediyesine ait kamyonet ve bazı iş yerlerinin camları zarar gördü.

Polis ekipleri silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.