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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık yargılanıyor

AA

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık yargılanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini düğünde tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu, maktul yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Serkan Ayvaoğlu, savunmasında Şenay Ayvaoğlu ile 18 yıl evli kaldıklarını ve 3 çocuklarının olduğunu belirterek, birlikteliklerinin son 1,5 yıllının tartışmalı geçtiğini söyledi.

Maktulün "darp" şikayeti üzerine 22 Temmuz 2022'de hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığını, kendisine boşanma davası açıldığını aktaran Ayvaoğlu, "Olay günü kızım İ. Ayvaoğlu (17) ile görüşmüştüm. Düğüne gideceğini söyleyince 'Ben de köye geliyorum, sizi görürüm' dedim. Akşam 20.00-20.15 gibi düğün yerine gittim. Karşı taraftaki parkta kızlarımın düğün yerinden çıkmasını beklemeye başladım. Eşim Şenay, iki kızımla beraber düğünden ayrıldı. Bana doğru gelirken hakaret ederek üstüme doğru tükürdü." iddiasında bulundu.

Kendisini bir adım kadar geçen eşinin arkasından sinirle silahını çıkararak bir el ateş ettiğini anlatan sanık, eşinin yere düştüğünü, silahın ikinci kez nasıl ateş aldığını hatırlamadığını öne sürdü.

Daha sonra kendisine doğrultup sıktığı silahın ateş almadığını ileri süren sanık, "Bu olaya karıştığım için pişmanım." ifadesini kullandı.

Sanık Ayvaoğlu, aralarında husumet bulunan eşinin erkek kardeşi M.O'nun da düğünde olma ihtimaline karşılık yanında silah götürdüğünü, niyetinin eşini öldürmek olmadığını savundu.

- "Kızıma 16 yıldır acı çektiriyordu"

Maktulün babası A.O, kızının kocasından ayrılmak için boşanma davası açtığını belirterek, "Sanık, 16 yıldır kızıma acı çektiriyordu. 3 ayda bir kavga ediyorlardı. Kızımı duvardan duvara vurup darbettiğini başkalarından duydum." dedi.

Anne Ş.O. da sanığın sürekli kızına şiddet uyguladığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) ile tartışmış, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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