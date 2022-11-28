Antalya Toptancı Halinde yeni sezon açıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Halinde, 2022-2023 sezonu törenle açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve ve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ile kamu kurum müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, tarımın ülke ekonomisine katkısının fazla olduğunu belirterek, kentin verimli topraklara sahip olduğunu ifade etti.

Belediye olarak yerelden kalkınma ilkesiyle sulama suyunda enerji desteği, dijital tarım uygulamaları, fide, fidan dağıtımı ve hayvancılıkla ilgili pek çok konuda üreticiye destek verdiklerini kaydeden Böcek, 51 sulama kooperatifinin sulama suyundaki enerji ihtiyacının yüzde 80'ini karşıladıklarını vurguladı.

Destek verdikleri sulama kooperatifi sayısını 55'e çıkaracaklarını bildiren Böcek, "Türkiye'nin sebze meyvesinin yüzde 50'sini Antalyalı çiftçilerimiz üretmekte. Yüzde 67'lik örtü altı üretimiyle de yine ilk sıradayız. Ziraat odaları, halcilerimiz çok rahat olsunlar. Hallerle ilgili biz üzerimize düşeni yapacağız. İşlem hacmiyle ilk sıradayız." ifadelerini kullandı.

Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz da Antalya Toptancı Halinin ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan bir merkez olduğunu aktardı.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise son yıllarda girdi maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından sezon dualarla açıldı.





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