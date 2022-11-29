Antalyaspor, Maccabi Tel Aviv ile yarın hazırlık maçında karşılaşacak

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Antalya'da yarın hazırlık maçı oynayacak.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kupa arasında çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, kentte kamp yapan Maccabi Tel Aviv ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Resort sahasında yarın saat 15.00'de başlayacak mücadelenin, seyirciye kapalı oynanacağı duyuruldu.

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