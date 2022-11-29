Antalya Kaş'ta yağış etkili oldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesindeki kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede gece başlayan yağış sabah saatlerinde de devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık sahada 24 saatte metrekareye düşen yağış 117,4 kilogram olarak kaydedildi.

Gökseki mevkisinde bir evin zemin katını su bastı. Akçagerme Sosyal Tesisleri'nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı, büfenin çatısı hasar gördü.

İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.





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