Hull City, çalışmalarını Antalya'da sürdürdü

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ANTALYA (AA) - İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Liam Rosenior yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'ndeki konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenmanda, milli oyuncular Doğukan Sinik ile Ozan Tufan da yer aldı.

Isınma ve koşuyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın ana bölümünde oyuncular, dar alanda minyatür kale maç yaptı.

Antrenmana, Ozan ve Doğukan'ın yanı sıra daha önce Türkiye'de forma giyen Jean Michael Seri, Adama Traore, Dimitris Pelkas ve Allahyar Sayyadmanesh de katıldı.

İngiltere temsilcisi, hazırlıklarına 4 Aralık Pazar gününe kadar Antalya'da devam edecek.

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